Son dakika! İstanbul eski İtfaiye Daire Başkanı Kılıç: Hava fişekler tamamen yasaklanmalı

GALATASARAYLI futbolcu Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı kutlaması sırasında gözünden ağır yaralanmasının ardından havai fişek kullanımı yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski İtfaiye Daire Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, bilinçsiz kullanım sonucu yaralanmalara yol açan havai fişeklerin yasaklanması gerektiğini söyledi.

"ELDE YAKILMASI BÜYÜK RİSK"

Yeni yıl kutlaması sırasında evinde havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin durumu ciddiyetini korurken, uzmanlar havai fişek satışı ve kullanımına yönelik uyarılar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, "Havai fişek kibrit gibi proteknik dediğimiz maddelerdir. Yakıldığı zaman ısı, ışık, ses ve ekzotermik reaksiyonu sürekli olarak sürdüren tehlikeli maddelerdir. Bunlarla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında çok kapsamlı bir yönetmelik çıkarıldı. Bir taraftan nasıl üretileceği, nasıl depolanacağı, kullanılacağı geniş olarak verilmektedir. Bu tip konularda vatandaşların duyarlılığı gerekiyor. Özellikle riskini bilmeyen vatandaşlar tarafından elde yakılması, filtrelerin kısa olması bu büyük risk oluşturuyor" dedi.

"BİLEN KİŞİLER TARAFINDAN AÇIK ALANDA KULLANIMASI GEREKİYOR"

İnternet üzerinden bile havai fişek satışının yapıldığını ve kontrolsüz satışların büyük tehlikelere davetiye çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Hepsinin mutlaka açık alanda kullanılması ve bilen kişiler tarafından kullanılması gerekiyor. Bir havai fişek patladığı zaman patlama çapının iki katı kadar alanda emniyet tedbirleri alınır. Birçok ilde de risklerinden dolayı yavaş yavaş yasaklanmaya başladı. Riski ortadan kaldırmak için kesinlikle yasaklanması lazım. ya da satışının kontrollü olması lazım. İnternet üzerinden satışlarda, marketlerde yapılan satışlarda şu ana kadar büyük bir felaket oluşmadı ama felaket oluşturacak boyutta olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"UCUZ ATLATILMIŞ BİR OLAY"Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kazayı değerlendiren Prof. Dr. Kılıç, "Elinde ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Bu tarzda bir olayı ucuz atlatılmış olarak görüyorum. Bunlar çok daha tehlikeli boyutlarda, kalıcı etkiler oluşturabilecek boyutta. Fitil yakıldıktan sonra alev fünyeye geldiği zaman hangi yöndeyse oraya doğru füze gibi ilerler. Gözüne, boğazına gelmesi muhtemel olabilir. Bu olay ucuz atlatılmış bir olay" diye konuştu.

"TAMAMEN YASAKLANMASI GEREKİR"Kullanmak için çeşitli izinlerin alınması gerektiğini ancak gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Havai fişeklerin kullanılması için mutlaka emniyet müdürlüğünden izin alınması, ne tip hava fişek kullanıldığının belirtilmesi gerekiyor. Vatandaş alırken hangi risk sınıfında olduğunu bilmiyor. Satanlar da bilmediği için tehlikeli havai fişekleri satabiliyor. Bu tür satışların kesin yasaklanması lazım. Hava fişekler tehlikelidir, risklidir ve tamamen yasaklanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı