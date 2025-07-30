İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 30 Temmuz Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenyurt elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME Mah. 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1155., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 30/07/2025 09:00:00 - 30/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU Mah. 426., 432., 433., 434., BALİNA, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 374., 379., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 389., 390., 439., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 362., 364., 371., 374., 412., 413., 414., MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 30/07/2025 09:00:00 - 30/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ Mah. ERZURUM KONGRE sk / PINAR mah 1476. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1531., 1539., 1543., 1544., 1545., 1546., 1547., 1548., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 30/07/2025 11:00:00 - 30/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 14:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK Mah. sk bölgelerinde 30/07/2025 14:00:00 - 30/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 15:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ Mah. 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., 1529., 1530., 1533., 1534., 1535., 1537., 1543., 1544., 1547., 1549., 1550., 1551., 1561., 1583., 1600., ERZURUM KONGRE sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT Mah. FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR Mah. 1462., 1463., 1464., 1467., 1469., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK Mah. 1373., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 30/07/2025 15:00:00 - 30/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.