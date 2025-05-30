İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 30 Mayıs Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 30 Mayıs Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Esenyurt elektrik kesintisi listesi! 30 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Mayıs günü İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenyurt elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenyurt elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2280., 2281., 2282. sk bölgelerinde 30/05/2025 09:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 30/05/2025 09:00:00 - 30/05/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1828. sk / YUNUS EMRE mah 378. sk / İNÖNÜ mah 367., 368., 372. sk bölgelerinde 30/05/2025 09:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2204., 2234., 2319., ADALET, EBRU, SEDEF sk bölgelerinde 30/05/2025 09:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1673. sk bölgelerinde 30/05/2025 11:00:00 - 30/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ATATÜRK sk bölgelerinde 30/05/2025 13:00:00 - 30/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 14:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL / ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah PETUNYA sk / AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA, KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 30/05/2025 14:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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