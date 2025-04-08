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İstanbul ESENLER su kesintisi! 8-9 Nisan İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER su kesintisi! 8-9 Nisan İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...

Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FATİH MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.04.2025 11:39:51

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ESENLER su kesintisi! 8-9 Nisan İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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