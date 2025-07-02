İstanbul ESENLER su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...
Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ESENLER SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: TURGUT REİS MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.07.2025 15:29:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185