İstanbul ESENLER su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...

Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TURGUT REİS MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.07.2025 15:29:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ESENLER su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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