İstanbul ESENLER su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...

Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FATİH MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ESENLER su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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