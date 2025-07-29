İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 29 Temmuz Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenler elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-29 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA Mah. 51. sk / NAMIK KEMAL Mah. AKDENİZ, MOSTAR sk / YAVUZ SELİM Mah. MELTEM sk bölgelerinde 29/07/2025 08:30:00 - 29/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-29 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mah. BÜLBÜL sk / KEMER Mah. 918., 921., 925., 926., BÜLBÜL, KEMER sk bölgelerinde 29/07/2025 08:30:00 - 29/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-29 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN Mah. DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN Mah. 101., 103., 105., 106., DAVUTPAŞA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/07/2025 09:00:00 - 29/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-29 11:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS Mah. GİYİMKENT, GİYİMKENT 11., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 14., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 16., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 5., ÖRÜCÜLER sk bölgelerinde 29/07/2025 11:00:00 - 29/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.