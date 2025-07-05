İstanbul elektrik kesintisi! 5 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-07-05 03:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1965. sk bölgelerinde 05/07/2025 03:00:00 - 05/07/2025 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-05 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2252., 2253. sk bölgelerinde 05/07/2025 11:00:00 - 05/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-05 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -SÜLEYMANİYE mah sk bölgelerinde 05/07/2025 09:00:00 - 05/07/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-05 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 05/07/2025 09:00:00 - 05/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.