İstanbul elektrik kesintisi! 30 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah RÜYA sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, TANSU, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SÜMER, TERZİ, TILSIM, TINAZ, UTKU, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÇARŞAMBA sk bölgelerinde 30/04/2025 09:30:00 - 30/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AKÇAKAVAK, AYASOFYA, BALABAN, BOSTAN, BURÇ, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, KATİP, KORULUK, MAVİ ZÜMRÜT, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 30/04/2025 09:30:00 - 30/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-04-30 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1966., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., YANYOL sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2641., ORDU sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-04-30 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, SÜLEYMANİYE, ULUS, VARDAR, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, ÖZ, ŞAR sk / İSMET PAŞA mah KARADENİZ sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ANKARA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ORDU, ŞENER sk bölgelerinde 30/04/2025 13:00:00 - 30/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.