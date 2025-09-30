İstanbul elektrik kesintisi! 30 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 00:30 – 06:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Yerler: Ömerli Mahallesi ve çevresi

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 00:30 – 06:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Yerler: Merkez – Ömerli Mahallesi, Özçınar Sokak ve çevresi

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 01:00 – 06:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve çevresi

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Yerler:

Arnavutköy Merkez Mahallesi: Akan, Aktaç, Alyüz, Ardıçözü, Barbaros Hayrettin Paşa, Canel, Enginar, Eski Edirne Asfaltı, Onat, Tüzmen, Çim Sokak ve diğer bazı sokaklar

Karlıbayır Mahallesi: Eski Edirne Asfaltı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi: Adem, Akbilge, Atıfa, Aydos, Ayışığı, Beşaret, Boğaziçi, Burçin, Demiröz, Dumanlı, Dilara, Eren, Eroğuz, Eski Edirne Asfaltı, Güfte, Gürsel, Huzur, Hilal, Kalkan, Kapadokya, Kerim, Mekke, Nuralem, Ortanca, Riva, Sarıkum, Sürmene, Talih, Talim, Taif, Taşlı, Yalınay, Yıldırımer, Çalış, Özenler Sokak

Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi: Gebzeli Sokak

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Yerler:

Hadımköy Mahallesi, Ayasofya Sokak (Arnavutköy)

Nakkaş Mahallesi, Mühendis Sokak (Çatalca)

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Yerler: İmrahor Mahallesi, Ali Kuşçu, Açıkel, Barbaros, Basri Sokak ve çevresi

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 10:00 – 18:00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme

Etkilenen Yerler: Hadımköy Mahallesi, Kaşmir, Mustafa İnan, Müge, Su, Ziya Meriç, Çakırpınar Sokak ve çevresi

Avcılar

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 08:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi, Fırın, Kıta, Marmara, Merkez Camii, Reşitpaşa, Şamlı Sokak ve çevresi

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Yerler: Cihangir Mahallesi, Mehter, Meşrutiyet, Prof. Dr. Bahriye Üçok Sokak ve çevresi

Bağcılar

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım

Etkilenen Yerler:

Demirkapı Mahallesi: 1652., 1653., 1654., 1655. ve Maslak Sokak

Fatih Mahallesi: 1759. Sokak

Göztepe Mahallesi: 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360. ve Maslak Sokak

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Yerler: Demirkapı Mahallesi ve çevresi

Bayrampaşa

Tarih ve Saat: 30.09.2025, 08:00 – 14:00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Yerler: Muratpaşa Mahallesi, Hayır ve Şehit Cevat Tuyan Sokak