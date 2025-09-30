İstanbul elektrik kesintisi! 30 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 30 Eylül günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Eylül günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 00:30 – 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Yerler: Ömerli Mahallesi ve çevresi
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 00:30 – 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Yerler: Merkez – Ömerli Mahallesi, Özçınar Sokak ve çevresi
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 01:00 – 06:00
Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması
Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve çevresi
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Yerler:
Arnavutköy Merkez Mahallesi: Akan, Aktaç, Alyüz, Ardıçözü, Barbaros Hayrettin Paşa, Canel, Enginar, Eski Edirne Asfaltı, Onat, Tüzmen, Çim Sokak ve diğer bazı sokaklar
Karlıbayır Mahallesi: Eski Edirne Asfaltı
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi: Adem, Akbilge, Atıfa, Aydos, Ayışığı, Beşaret, Boğaziçi, Burçin, Demiröz, Dumanlı, Dilara, Eren, Eroğuz, Eski Edirne Asfaltı, Güfte, Gürsel, Huzur, Hilal, Kalkan, Kapadokya, Kerim, Mekke, Nuralem, Ortanca, Riva, Sarıkum, Sürmene, Talih, Talim, Taif, Taşlı, Yalınay, Yıldırımer, Çalış, Özenler Sokak
Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi: Gebzeli Sokak
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Yerler:
Hadımköy Mahallesi, Ayasofya Sokak (Arnavutköy)
Nakkaş Mahallesi, Mühendis Sokak (Çatalca)
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Yerler: İmrahor Mahallesi, Ali Kuşçu, Açıkel, Barbaros, Basri Sokak ve çevresi
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 10:00 – 18:00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme
Etkilenen Yerler: Hadımköy Mahallesi, Kaşmir, Mustafa İnan, Müge, Su, Ziya Meriç, Çakırpınar Sokak ve çevresi
Avcılar
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 08:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi, Fırın, Kıta, Marmara, Merkez Camii, Reşitpaşa, Şamlı Sokak ve çevresi
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Yerler: Cihangir Mahallesi, Mehter, Meşrutiyet, Prof. Dr. Bahriye Üçok Sokak ve çevresi
Bağcılar
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım
Etkilenen Yerler:
Demirkapı Mahallesi: 1652., 1653., 1654., 1655. ve Maslak Sokak
Fatih Mahallesi: 1759. Sokak
Göztepe Mahallesi: 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360. ve Maslak Sokak
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Yerler: Demirkapı Mahallesi ve çevresi
Bayrampaşa
Tarih ve Saat: 30.09.2025, 08:00 – 14:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Yerler: Muratpaşa Mahallesi, Hayır ve Şehit Cevat Tuyan Sokak