İstanbul elektrik kesintisi! 3 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

2025-09-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR Mah. HAMZA YERLİKAYA, KAYA, KELEBEK, MEŞRUTİYET, YUVA Sk. bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -SİYAVUŞPAŞA Mah. sk bölgelerinde 03/09/2025 08:00:00 - 03/09/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER Mah. sk / SİYAVUŞPAŞA Mah. sk / ŞİRİNEVLER Mah. sk bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ Mah. AKBAYRAK, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ Mah. 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OKTAY, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, ÇEŞMEALTI, İNTEPE, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI Mah. sk / ŞAMLAR Mah. sk bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP Mah. 2726., 2727., 2735., AKSER, AKYOL, AZİM, BAŞKOMUTAN, BİRİKİM, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HÜNKAR, HÜRRİYET, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, NARİN, SARUHAN, SEYİT ONBAŞI, TAŞKENT, İDEAL, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ Mah. ÇİLEK sk bölgelerinde 03/09/2025 10:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.