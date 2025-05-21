İstanbul elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 21 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Mayıs günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. Listede 21 Mayıs için elektrik kesintileri bulunmuyor. En yakında elektrik kesintileri 24 Mayıs için yer alıyor. İşte İstanbul'da 24 Mayıs'ta yaşanacak elektrik kesintileri:

2025-05-24 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY, ÖMÜR sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 24/05/2025 11:00:00 - 24/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 13:00:00 - 19:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BEDİRHAN, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FERİT PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÖK, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HİTİT, KIŞLA, KURTULUŞ, MEVLANA, MURATLI, OMURTAK, SAFİYE AYLA, SALİME, TEPECİK, VAROL, YAR, YENİLİK, ÖZVERİ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 24/05/2025 13:00:00 - 24/05/2025 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GAMSIZ, HASAN TAHSİN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, DEREBOYU 1, DOLUNAY, SERKAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BERRAK 1, KOCASİNAN, KOCASİNAN 6., TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-24 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4. sk bölgelerinde 24/05/2025 10:00:00 - 24/05/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 12:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 19., GİYİMKENT 20. sk bölgelerinde 24/05/2025 12:00:00 - 24/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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