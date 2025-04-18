İstanbul elektrik kesintisi! 18 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-04-18 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 18/04/2025 00:30:00 - 18/04/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 18/04/2025 00:30:00 - 18/04/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 18/04/2025 00:30:00 - 18/04/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 18/04/2025 00:30:00 - 18/04/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HACIMAŞLI mah sk / HARAÇÇI mah sk / MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 18/04/2025 09:00:00 - 18/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-04-18 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, CUMHURİYET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HASAT, HOCA, HİKMET, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, MEZARLIK, NADAS, PERİ, RAHMİ REİS, SEBAT, SEYMEN, TARLA, TESİSLER AMBARLI YOLU, UĞURLU, YUNUS EMRE, YÜCEL, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 18/04/2025 00:00:00 - 18/04/2025 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SARIGÜL sk bölgelerinde 18/04/2025 00:00:00 - 18/04/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.