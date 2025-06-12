İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-06-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DURUSU PARK, FINDIKDERE, OĞUZER, SÖĞÜTLÜ, İLKYAZ sk bölgelerinde 12/06/2025 09:00:00 - 12/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-12 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 12/06/2025 10:00:00 - 12/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARATAŞ sk bölgelerinde 12/06/2025 09:00:00 - 12/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah BEKAR, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 12/06/2025 09:00:00 - 12/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-12 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET HAMDİ TANPINAR, HANIMELİ, ILGIN ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 12/06/2025 10:00:00 - 12/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-12 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKARSU, ALADAĞ, ANIT, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, GÖKSUN, GÜN, KEKLİK, MEHMETÇİK, MEYVELİ, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, YOLUÇ sk bölgelerinde 12/06/2025 10:00:00 - 12/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-12 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ARICI, ATMACA, DOĞAN, G-30, ILICA, KIR, KUMRU, LEYLEK, OKUL YOLU, OVA, PINARBAŞI, VADİ, YAREN, YAYLA sk bölgelerinde 12/06/2025 10:00:00 - 12/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-12 13:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, ATLAS, AVASKÖY YOLU, BAŞAK, BULUT, BUĞDAY, BÜYÜKADA, FIRAT, GÖKTÜRK, HAZİNE, KÜÇÜKADA, MOSTAR, MİLLET, PİRİ REİS, YALÇIN, YILDIZ, ZONGULDAK, İKİZLER, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 12/06/2025 13:30:00 - 12/06/2025 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-12 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, ATLAS, AVASKÖY YOLU, GÖKTÜRK, GÜZEL YALI, KÖY ÇIKMAZI, LATİFE, MOR MENEKŞE, NEŞE, PİLOT, RİZE, SEL, TRABZON, TUNABOYLU, TUNCA, ZONGULDAK, ÇINAR, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI, İLKNUR, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 12/06/2025 15:00:00 - 12/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.