40+1 sistemi gündemdeyken son anketten çarpıcı sonuç! İttifaklar arasında fark açılıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma, kasım ayında yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette Chp, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oranları toplandığında Millet İttifakı yüzde 44.3 oy alırken, Ak Parti ve Mhp'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise 37.4'te kaldı.

KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 17

Çalışmanın sonuçlarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 22.1 olarak belirlenirken, CHP yüzde 19.6, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 9.7, MHP yüzde 6, DEVA Partisi ise yüzde 1.1 oy aldı. Öte yandan kararsızların oranı yüzde 17 olurken, "Oy Kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise 8,3 olarak belirlendi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK 3,3

Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 29.9 olarak belirlenirken, CHP yüzde 26.6, İYİ Parti yüzde 16.7, HDP yüzde 12.2, MHP yüzde 7.5, DEVA Partisi ise yüzde 2.4 oy aldı.

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