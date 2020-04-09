İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı. İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, İstanbul'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com