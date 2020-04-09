İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Dünya

İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.

09.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:05
İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, İstanbul'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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