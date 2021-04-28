İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı. Öğlen saatlerinden bu tarafa kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanırken Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. İlyas Dökmetaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İlhan geçen seneyi hatırlatıp "Vatandaşların memleketlerine akın etmesiyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı." derken Dökmetaş ise "Ateşi Anadolu'ya gönderdik." ifadelerini kullandı.

2 haftalık kısmi kapanmanın yeterli gelmemesi üzerine pazartesi günü toplanan Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye'de yarın akşam 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanma dönemi yaşanacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul ve Ankara'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. CNN Türk yayınında İstanbul'daki görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. İlyas Dökmetaş dikkat çeken çıkışlara imza attı.

"VATANDAŞLARIN MEMLEKETLERİNE AKIN ETMESİYLE VİRÜS TÜM ÜLKEYE YAYILMIŞTI"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, söz konusu görüntüler için şu ifadeleri kullandı: "Trafik Ankara'da hiç olmadığı kadar yoğun. Her dakika trafik var. İstanbul'da iki katıdır. Havaalanlarında, otobüs terminallerinde, özel araçlarıyla seyahat edecekler için inanılmaz bir kalabalık var. Temmuz Ağustos ayını düşünelim. Geçen sene Kurban bayramıyla beraber vatandaşların memleketlerine akın etmesiyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı. O zor günlerden ancak bu durumlara gelebildik. Tamam evde kalacağız ama bunu bir dinlenme, kendine dönme fırsatı olarak görmek daha iyi olacak. Açıkçası bu çok farklı bir psikoloji. Sanki yarın her şey yok olacak gibi davranıyoruz ama öyle bir şey yok"

"ATEŞİ ANADOLU'YA GÖNDERDİK"

Prof. İlyas Dökmetaş ise "Zaman zaman çok panik yapıyoruz. Mısır Çarşısı'nda teyzemiz 10 kalıp peynir alıyor. Evet saygı duyabiliriz ama bugün herkesin alışverişe çıktığı, insanların paniklediği bir gün. Bu teyzemiz bir hafta önce bunu alsa ve bugün oraya çıkmasa çok iyi olurdu. Şişli'den TRT binasına kadar bir yürüyüş yaptım. Caddeler dolu, bankaların önü dolu, otogarlar dolu. Biz geçen yıl ki duruma düşmeyelim diyoruz. Nedir bu problem? Geçen yıl hastalığı İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yaydık. Ateşi oraya doğru gönderdik.

Herkes evinde, yerinde kalsın. Bir başka yere taşınmasın. Ama gidecekse, gittiğinde orada eşle dostla sarılıp tokalaşmasın. Kendisini 10 gün karantinaya alsın. Evinde kalsın, köydeki diğer insanlarla uzaktan selamlaşsın. Şu aşamada hastanelerimiz dolu." ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hakan Altun Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:30:12. #1.14#

title