İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik

17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı. Öğlen saatlerinden bu tarafa kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanırken Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. İlyas Dökmetaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İlhan geçen seneyi hatırlatıp "Vatandaşların memleketlerine akın etmesiyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı." derken Dökmetaş ise "Ateşi Anadolu'ya gönderdik." ifadelerini kullandı.

2 haftalık kısmi kapanmanın yeterli gelmemesi üzerine pazartesi günü toplanan Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye'de yarın akşam 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanma dönemi yaşanacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul ve Ankara'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. CNN Türk yayınında İstanbul'daki görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. İlyas Dökmetaş dikkat çeken çıkışlara imza attı.

"VATANDAŞLARIN MEMLEKETLERİNE AKIN ETMESİYLE VİRÜS TÜM ÜLKEYE YAYILMIŞTI"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, söz konusu görüntüler için şu ifadeleri kullandı: "Trafik Ankara'da hiç olmadığı kadar yoğun. Her dakika trafik var. İstanbul'da iki katıdır. Havaalanlarında, otobüs terminallerinde, özel araçlarıyla seyahat edecekler için inanılmaz bir kalabalık var. Temmuz Ağustos ayını düşünelim. Geçen sene Kurban bayramıyla beraber vatandaşların memleketlerine akın etmesiyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı. O zor günlerden ancak bu durumlara gelebildik. Tamam evde kalacağız ama bunu bir dinlenme, kendine dönme fırsatı olarak görmek daha iyi olacak. Açıkçası bu çok farklı bir psikoloji. Sanki yarın her şey yok olacak gibi davranıyoruz ama öyle bir şey yok"

"ATEŞİ ANADOLU'YA GÖNDERDİK"

Prof. İlyas Dökmetaş ise "Zaman zaman çok panik yapıyoruz. Mısır Çarşısı'nda teyzemiz 10 kalıp peynir alıyor. Evet saygı duyabiliriz ama bugün herkesin alışverişe çıktığı, insanların paniklediği bir gün. Bu teyzemiz bir hafta önce bunu alsa ve bugün oraya çıkmasa çok iyi olurdu. Şişli'den TRT binasına kadar bir yürüyüş yaptım. Caddeler dolu, bankaların önü dolu, otogarlar dolu. Biz geçen yıl ki duruma düşmeyelim diyoruz. Nedir bu problem? Geçen yıl hastalığı İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yaydık. Ateşi oraya doğru gönderdik.

Herkes evinde, yerinde kalsın. Bir başka yere taşınmasın. Ama gidecekse, gittiğinde orada eşle dostla sarılıp tokalaşmasın. Kendisini 10 gün karantinaya alsın. Evinde kalsın, köydeki diğer insanlarla uzaktan selamlaşsın. Şu aşamada hastanelerimiz dolu." ifadelerini kullandı.