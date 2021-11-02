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İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği İstanbul'da ikamet eden Şırnak Silopili iş adamı İsa Kösen, Silopi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlık kaynak kitapları gönderdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

ŞIRNAK - İstanbul'da ikamet eden Şırnak Silopili iş adamı İsa Kösen, Silopi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlık kaynak kitapları gönderdi.

Aslen Silopili olan ve bir süredir İstanbul'da ikamet eden iş adamı İsa Kösen, Silopi'de eğitim gören öğrencilere katkı sunmak adına kaynak kitap bağışında bulundu. Kösen tarafından Silopi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin tamamına yetecek kadar gönderilen kaynak kitaplar ile öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık aşamasında fayda sağlanacağı belirtildi.

Okulda eğitim gören öğrenciler, kendilerine bin 785 adet kaynak kitap gönderen İsa Kösen'e teşekkürlerini iletti. Öğrencilerden Hasan Soysal, "Bize kaynak kitap konusunda İstanbul'dan desteklerini gönderen İsa ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Bu kitaplarda iyi bir eğitim alıp gelecekte memleketimize güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Mehdi Akyel de gelecekleri için kitapların önemli olduğunu söyledi.

Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Yıldırım da Kösen'e öğrencilere gönderdiği kitaplar nedeni ile teşekkür ettiğini söyledi. Yıldırım, "Öğrencilerimiz bu kaynak kitapları değerlendirerek üniversiteyi kazandırma konusunda bir adam daha önde olacaklar. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

İstanbul'dan Silopi'ye kitap desteği

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri
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