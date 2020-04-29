İstanbul'dan gelen işçilerin karantina süresi sona erdi İstanbul'dan gelen işçilerin karantina süresi sona erdi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'daki bir inşaat firmasından getirilen işçilerin yurttaki karantina süreleri tamamlandı.

İstanbul'dan gelen işçilerin karantina süresi sona erdi

GAZİANTEP - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'daki bir inşaat firmasından getirilen işçilerin yurttaki karantina süreleri tamamlandı.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul'daki bir inşaat firması çalışanlardan birinin rahatsızlanması sonucu Korona virüs salgınına yakalandığı anlaşılınca firmaya ait şantiyede kalan işçilerin tamamı karantina altına alınmıştı. Firma çalışanlarından 27 işçinin İslahiye ve çevre ilçelerden olması sebebi ile İslahiye'deki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okulun öğrenci pansiyonlarına yerleştirilmişlerdi.

Karantinaya alınan kişilerin ihtiyaçlarını 14 gün boyunca okul idaresindeki öğretmenlerin ve kaymakamlığa bağlı olan Vefa Sosyal Destek ekiplerinin karşıladığı bildirildi.

Karantina da kalan ve kendilerine çok iyi bakıldığını söyleyen işçiler, "Burada 14 günümüz çok iyi geçti ders çalıştık. Top oynadık, bize futbol topu da verdiler, mesafemizi koruyarak futbolda oynadık. Çok güzel geçti. Ders çalıştık, güzel zaman geçirdik, yemeklerimiz çok iyiydi dört çeşit yemek geliyordu. Yani tüm ihtiyaçlarımız vefa gurubu olsun Mehmet hoca olsun eksik etmiyordu" diye konuştu.

Karantina süreleri biten işçiler, arkadaşları ve kendileri ile ilgilenen öğretmenler ile vedalaşarak evlerine gittiler.

Kaynak: İHA