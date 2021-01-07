İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı
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İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı

07.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:31
İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda arama yapılan 2 otomobilde toplam 1 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda arama yapılan 2 otomobilde toplam 1 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu kendilerine aile süsü vererek, İstanbul'dan getiren 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, ilk olarak şüphelilerin kullandıkları otomobillerin plakalarını tespit etti. Söz konusu 2 otomobil, dün akşam ilçe merkezi girişindeki Yokuşbaşı Mahallesi'nde durduruldu. Arama yapılan otomobillerde toplam 1 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi.Otomobillerde bulunan B.Y.,A.G , Y.G., M.E. ve V.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdikleri belirlendi. 


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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