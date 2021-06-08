İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Bolu'ya ulaştı

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Bolu'ya ulaştı.