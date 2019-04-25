AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel Duyurdu: Tespit Ettik

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itirazda dile getirdikleri bir iddialarının da sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler olduğunu hatırlattı.

BAZI SANDIK GÖREVLİLERİ KAMU GÖREVLİSİ OLMAYANLARDAN SEÇİLDİ

İlgili kanun gereği sandık başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiğini, sandık kurulu üyelerinin nasıl belirleneceğinin de kanunda belli olduğunu ifade eden Özel, bu düzenlemelere aykırı olarak bazı sandık başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiğinin tespit edildiğini kaydetti.

ÖZEL BANKA VE OKUL ÇALIŞANLARI TESPİT EDİLDİ

Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarından alınan sandık kurulu başkan ve üyelerine ilişkin listeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı.

Özel, listede görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin arasında kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanlarının olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA