İstanbul'daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
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İstanbul, 23 Nisan, Polis, 3. Sayfa, Haber

İstanbul'daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

İstanbul'daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması Beyoğlu ve Şişli'deki polis merkezi ekipleri saat 21.00'de İstiklal Marşın okudu Ekipler sosyal mesafeye uyarak saygı duruşunda bulundu Türkiye'de saatler 21.

24.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:45
İstanbul'daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

İstanbul'daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Beyoğlu ve Şişli'deki polis merkezi ekipleri saat 21.00'de İstiklal Marşın okudu

Ekipler sosyal mesafeye uyarak saygı duruşunda bulundu

İSTANBUL - Türkiye'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları kapsamında Beyoğlu ve Şişli'deki görevi başında olan polis merkezi ekipleri, balkonlara ve camlara çıkarken, sosyal mesafeye uygun sıraya geçerek İstiklal Marşı'nı okudu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları için saat 21.00'da vatandaşları balkon ve camlara İstiklal marşı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri de, sosyal mesafeye uygun şekilde hizaya geçerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Saygı duruşunda bulunulması drone ile havadan da görüntülendi.

İstanbul'daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

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