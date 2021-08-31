İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?
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İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?

İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir? merak etti. Genel olarak Devlet üniversitelerinin puanları daha yüksek olsa da bazı özel üniversiteler daha yüksek puana sahip olabiliyor. Peki, hangi üniversite kaç puanda, hangi üni taban puanı kaç, tavan puanı kaç? İşte tüm bilgiler...

İstanbul'daki üniversitelerin isimleri ve devlet mi vakıf mı özel mi oldukları merak edildi. Şimdi sizler için İstanbul ilimizde yer alan tüm devlet, vakıf ve özel üniversitelerin isimlerini paylaşacağız.

İSTANBUL'DA KAÇ ÜNİVERSİTE VARDIR?

İstanbul'da 13 adet devlet ve 45 adet vakıf olmak üzere toplam 58 üniversite vardır. Bunların yanı sıra bir üniversiteye bağlı olmayan 4 tane vakıf meslek yüksekokulu vardır. İstanbul'da özellikle, 2006 yılından sonra pek çok vakıf üniversitesi açılmıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİDİR?

  • İstanbul Üniversitesi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
  • İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  • Marmara Üniversitesi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Galatasaray Üniversitesi
  • Türk-Alman Üniversitesi
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  • Milli Savunma Üniversitesi
  • Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İSTANBUL'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİDİR?

  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
  • Altınbaş Üniversitesi
  • Bahçeşehir Üniversitesi
  • Beykent Üniversitesi
  • Beykoz Üniversitesi
  • Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
  • Biruni Üniversitesi
  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi
  • Doğuş Üniversitesi
  • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • İstanbul Gedik Üniversitesi
  • Haliç Üniversitesi
  • Işık Üniversitesi
  • İbn Haldun Üniversitesi
  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  • İstanbul Arel Üniversitesi
  • İstanbul Atlas Üniversitesi
  • İstanbul Aydın Üniversitesi
  • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • İstanbul Galata Üniversitesi
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi
  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi
  • Fenerbahçe Üniversitesi
  • İstanbul Kültür Üniversitesi
  • İstanbul Kent Üniversitesi
  • İstanbul Medipol Üniversitesi
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi
  • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
  • İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • İstinye Üniversitesi
  • Kadir Has Üniversitesi
  • Koç Üniversitesi
  • Maltepe Üniversitesi
  • Nişantaşı Üniversitesi
  • MEF Üniversitesi
  • İstanbul Okan Üniversitesi
  • Özyeğin Üniversitesi
  • Piri Reis Üniversitesi
  • Sabancı Üniversitesi
  • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
  • Üsküdar Üniversitesi
  • Yeditepe Üniversitesi
  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İSTANBUL'DAKİ VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARI

  • Avrupa Meslek Yüksekokulu
  • İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
  • İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
  • Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
  • Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Vakıf Üniversitesi Nedir?

Vakıf üniversitesi veya özel üniversite, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir.

Vakıf Üniversitesi İle Özel Üniversitesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Vakıf üniversiteleri aslında özel üniversite olarak geçmektedir. Fakat aralarında bazı farklar bulunuyor. Vakıf üniversitelerinin birçoğu devlet desteği almaktadır. Fakat bu durum özel üniversitelerin çoğu için geçerli değildir.

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İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir? - Haberler
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