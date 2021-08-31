İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir? merak etti. Genel olarak Devlet üniversitelerinin puanları daha yüksek olsa da bazı özel üniversiteler daha yüksek puana sahip olabiliyor. Peki, hangi üniversite kaç puanda, hangi üni taban puanı kaç, tavan puanı kaç? İşte tüm bilgiler...

İstanbul'daki üniversitelerin isimleri ve devlet mi vakıf mı özel mi oldukları merak edildi. Şimdi sizler için İstanbul ilimizde yer alan tüm devlet, vakıf ve özel üniversitelerin isimlerini paylaşacağız.

İSTANBUL'DA KAÇ ÜNİVERSİTE VARDIR?

İstanbul'da 13 adet devlet ve 45 adet vakıf olmak üzere toplam 58 üniversite vardır. Bunların yanı sıra bir üniversiteye bağlı olmayan 4 tane vakıf meslek yüksekokulu vardır. İstanbul'da özellikle, 2006 yılından sonra pek çok vakıf üniversitesi açılmıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİDİR?

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Milli Savunma Üniversitesi

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İSTANBUL'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİDİR?

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Biruni Üniversitesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İbn Haldun Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Galata Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

MEF Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İSTANBUL'DAKİ VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Avrupa Meslek Yüksekokulu

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Vakıf Üniversitesi Nedir?

Vakıf üniversitesi veya özel üniversite, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir.

Vakıf Üniversitesi İle Özel Üniversitesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Vakıf üniversiteleri aslında özel üniversite olarak geçmektedir. Fakat aralarında bazı farklar bulunuyor. Vakıf üniversitelerinin birçoğu devlet desteği almaktadır. Fakat bu durum özel üniversitelerin çoğu için geçerli değildir.