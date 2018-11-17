İstanbul'daki 5 Millet Bahçesinin Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılışı nedeniyle Başakşehir'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, güya en hararetli savunucuları olduğu andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın değil 10 kıtasını ilk iki kıtasını yanlışsız söyleyebilmekten aciz birilerinin milletin kafasını karıştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"Türkiye'de hiç kimse eleştirilemez değildir"

"Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hadi oradan, git ya... Biz onunla büyüdük onunla buralara geldik. Önce haddini bileceksin. Biz istiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ne de inancından, meşrebinden kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hararet edilmesine izin veremeyiz. Bunları birbirinin alternatifi değil hep bir arada olduğu zaman gücümüzü artıran zenginlikler olarak görüyoruz. Eleştiri, farklı düşünce, farklı değerlendirme elbette olacaktır. Türkiye'de hiç kimse eleştirilemez değildir, layüsel hiç değildir."

Erdoğan, bu konuda kırmızı çizgilerinin terör, kişisel hakların ihlali ve iftira olduğuna dikkati çekerek, "Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar, teröre, Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları, kalkıp da bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar. Medyada ve özelikle sosyal medyada yer alan şahsımıza yönelik hakaretlerde bu sınırlar aşılmadıkça, herhangi bir yola başvurmuyoruz ama aşıldığı zaman hukuk bizim için tek geçerli yoldur. Bu mahremiyet, özgürlük alanları ister halen hayatta olsun, ister olmasın herkes için geçerlidir." diye konuştu.

Enerjilerini ve zamanlarını boşa tüketecek tartışmaların içine sürüklemek isteyenlere cevaplarını bu ölçülerde verdiklerinde hiçbir sorunun kalmayacağına inandığını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin asıl gücünü birliğinden beraberliğinden, kardeşliğinden aldığını bilhassa son yıllarda sayısız tecrübelerle gördüklerine işaret etti.

"Bu oyunlara gelmeyeceğiz"

Erdoğan, birilerinin eski Türkiye'nin hastalıklarını horlatma gayretlerinin beyhude olduğunu belirterek, "Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Birilerinin Türkiye'nin o eski baskıcı, dayatmacı, kara günlerine geri döndürme çabaları da boşunadır. Her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimize gidecek, çözümü orada arayacağız. Onun için 31 Mart, işte milletin hakemliğine gidilecek olan gündür." dedi.

"Sandıklarda demokratik haklarımızı kullanırken en güzel, en büyük cevabı vermeye hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşların "evet" cevabı üzerine, "Sağolasınız" karşılığını verdi.

"Milletimizin tercihi yine AK Parti belediyeciliğinden yana olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ağızlarını açtıklarında, her açtıklarında Atatürk istismarı yapan, buna karşılık onun bizlere emaneti olan cumhuriyetimizi bir milim ileriye taşıyacak hiçbir icraatları bulunmayanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız. 31 Mart 2019 seçimleri bu ülkeye, bu ülkenin şehirlerine hizmeti geçenlerle sadece ortak değerlerimizi istismarı yapanların karnelerinin milletimizin önüne çıkacağı gün olacaktır.

Türkiye'nin şehirlerinin önemli bir bölümü 2004'te 2009'da, 2014'te AK Parti belediyeciliğini tercih etti. İnşallah 2019'da da milletimizin tercihi yine AK Parti belediyeciliğinden yana olacaktır ben buna inanıyorum."

Cumhurbaşkanıyla meclisiyle belediyeleriyle el ele verip Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracaklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu 5 millet bahçemiz, inşallah İstanbulumuza, milletimize hayırlı olsun diyorum, millet kıraathaneleri hayırlı olsun diyorum, yavrularımız anneleriyle babalarıyla bu bahçelerde istediği gibi eğlensin, gençlerimiz, millet kıraathanelerinde derslerini çalışsınlar, kitaplarını okusunlar orada kek, çay, çorba, pasta... Bunları da yesinler. Açılışını yaptığımız Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri ile Hasan Küçükoğlu ve Halkalı camilerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasında, emeği geçenleri tekraren tebrik ediyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'deki Millet Bahçesi'nin açılışının ardından telekonferans yöntemiyle diğer millet bahçelerine bağlanarak açılışlarını gerçekleştirdi.



Erdoğan, törenin ardından aynı bahçenin yanında yapılan Başakşehir Merkez Camisi'ne girerek burada bir süre kaldı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da dua ettirdiği açılış törenine, TBMM Başkanı Binali YıIdırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Bitti)