İstanbul'da yürüyen her şey dondu - Haberler
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İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu. Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yürüyen merdivenler ve üst geçitler donarak buz tuttu. Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi. Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verirken, bazı vatandaşlar duruma isyan etti.

(İsmail Coşkun/ İHA)

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İstanbul'da yürüyen her şey dondu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haber

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