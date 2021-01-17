İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda gece boyu etkili oldu. Özellikle dün şehrin bazı yerleri beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İşte o görüntüler...

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bazı ilçelerinde etkisini artırarak sürdürdü. Özellikle yüksek kesimlere düşen kar, bazı yerleri beyaza bürüdü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışında sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi.

ÇOCUKLAR EVLERİNİN ÖNÜNDE KAR TOPU OYNADI

Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri ve Arnavutköy'de karla karışık yağmur etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ve Ümraniye'de kar etkisini sürdürdü. Beykoz'da bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kar topu oynadı.

KAR YAĞIŞI BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Karın etkili olduğu bölgelerde ise birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Öte yandan Meteoroloji'den alınan son bilgilere görü kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İşte o görüntüler:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK