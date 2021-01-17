İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

17.01.2021 07:00 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:00

İstanbul'da başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda gece boyu etkili oldu. Özellikle dün şehrin bazı yerleri beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İşte o görüntüler...

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bazı ilçelerinde etkisini artırarak sürdürdü. Özellikle yüksek kesimlere düşen kar, bazı yerleri beyaza bürüdü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışında sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi.

ÇOCUKLAR EVLERİNİN ÖNÜNDE KAR TOPU OYNADI

Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri ve Arnavutköy'de karla karışık yağmur etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ve Ümraniye'de kar etkisini sürdürdü. Beykoz'da bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kar topu oynadı.

KAR YAĞIŞI BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Karın etkili olduğu bölgelerde ise birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Öte yandan Meteoroloji'den alınan son bilgilere görü kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İşte o görüntüler:

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti! Kentin bazı yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları (8)
EĞİTİM ŞART: TAKSİCİ GASB EDİLDİ PARA İÇİN VE ÖLDÜRÜLDÜ ÜSTÜNDE 100 TL ÇIKTI DEMEKKİ İNSAN DEĞERI İSTANBUL DA 100 TL YARADANA KURBAN OLAM MERHAMET YOK VİCDAN YOK İNSANLIK HELE HELE HİÇ YOK NASIL KAR YAĞACAK ORAYA
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BURAK: Eskiden basin beyaz felaket basligi atardi simdi masal gibi oldu.
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YUSUF KAYA: Aynen 2012 yılda bende İstanbul daydim güzel kar yağmıştı , yinede bunada şükür en azından hastalıkları ve mikrobu öldürür.soguk havadan.
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