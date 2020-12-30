İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var
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İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var

30.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:08

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor.

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor. Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular da kendilerini parklara attı. Yürüyüş yapan insanların yanı sıra yazlık kıyafetleriyle dolaşanlar dikkat çekiyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, DHA'ya yaptığı açıklamada "Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir ama bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız" dedi.

 Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, "Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum. Bu sıcak günler bitkilerde Isınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçekler açma durumu söz konusu oluyor. Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkanı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır. 2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz"


İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var
İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var
İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var
İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var
İstanbul'da yalancı bahar... Prof. Dr. Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda SARIKAYA

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