İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
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İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar

İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili olurken, dışarı çıkan İstanbullular ellerindeki şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı, bazıları ise fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, beş günlük hava tahminine göre, önümüzdeki beş gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olsa da İstanbul'da sağanak yağışlar görülecek.

MGM'nin tahminlerine göre İstanbul'da gün gün sıcaklıklar ise şöyle:

  • 17 Nisan Cumartesi: 13 derece
  • 18 Nisan Pazar: 18 derece
  • 19 Nisan Pazartesi: 17 derece
  • 20 Nisan Salı: 17 derece
  • 21 Nisan Çarşamba: 18 derece

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Şehirde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oluyor. Yağış, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de kendisini gösterirken, kısıtlamadan muaf olanlar şemsiyeler ve giydikleri yağmurluklarla korunmaya çalıştı. Bazıları ise deniz kenarında, yağmur altında fotoğraf çekildi.

İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar
İstanbul'da yağmur; İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle korunmaya çalıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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