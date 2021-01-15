İstanbul'da yağan kar sosyal medyada gündem oldu! Telefona sarılan fotoğraf çekip paylaşım yaptı

Yapılan uyarıların ardından beklenen kar İstanbul'a düştü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini kentin yüksek kesimlerinde gösterirken, sosyal medya kullanıcıları kar yağışıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Konu, Twitter'da TT olurken, Vali Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta başından beri uyarısı yapılan kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde etkili olan kar yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü. Bu anlar ise sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti.

İSTANBUL'DAKİ KAR GÜNDEM OLDU

Telefonlarına sarılan kullanıcılar kentteki kar yağışını görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından, 'İstanbul'da kar' hashtagi ile paylaştı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Başlığın altında kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken, kar yağışı sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

"BEKLEDİĞİMİZ KAR İSTANBUL'A GELDİ, HOŞ GELDİ"

Paylaşım yapanlar arasında İstanbul valisi Ali Yerlikaya'da yer aldı. Yerlikaya paylaşımında, "Hayırlı sabahlar. Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun" dedi.

Sosyal medyada kar yağışıyla ilgili yapılan paylaşımlar şu şekilde:



