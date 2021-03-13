İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
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İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

13.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:14

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gruplar arasında Döner bıçağının da kullanıldığı kavga çıktı. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler döner bıçağı, sopa ve kemerlerle birbirine saldırdı.

İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgayı ayırdı. Kavgaya karışan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sopa ile birbirlerine vuran kişiler, bir kişinin yere yatırılıp darp edildiği anlar ve bir grubun dükkanı basmaya çalıştığı anlar yer aldı.

İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (20)
SURİİİİ: SURİYELİ DEMEYİP YABANCI UYKURUKLU DEMEKTE NE BİLİYİM
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KURTBEY: Kendi Vatanında savaşmayıp gelip burada delikanlılık yapan Vatansızlar demiyorsunuz da.
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ECNEBİ VATANDAŞ !!?: T. C. Kimliğine sahip VATANDAŞ ile yabancı arasında ''FARK'' olmalı. Eğer sen Yabancı isen, ''Misafir''imizsin; Başımızın üstünde yerin var. Ama; haddini bilmezsen, O zaman cezalar ''2 KAT'' olarak uygulanmalı. Girenin çıkanın haddini bilmesi gerek. Bi de, ben bu kimliği taşıyorsam, bi değeri olmalı, ayrıcalıklı haklarım olması gerek. Yoksa ne anlamı kalır??!
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