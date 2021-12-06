İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İGDAŞ ekipleri ise kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: KOKUNUN ÇIKTIĞI ALANDA KİRLİLİK VAR

Tedirgin eden kokunun 'deprem haber cisi' olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür şunları söyledi:

"Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz. Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var. Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."

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