İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi
İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğunlaşan koku vatandaşlarda büyük endişe yarattı. İGDAŞ kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken, tedirgin eden kokunun "deprem habercisi" olduğu yönündeki iddialara yanıt Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, "Bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var" dedi.
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İGDAŞ ekipleri ise kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR: KOKUNUN ÇIKTIĞI ALANDA KİRLİLİK VAR
Tedirgin eden kokunun 'deprem haber cisi' olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür şunları söyledi:
"Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz. Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var. Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."
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