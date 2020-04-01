İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı
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İstanbul, Zabıta, PTT

İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı

- İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı Yardım almak isteyen sabah erken saatlerde PTT önünde sıraya girdi Zabıta ekiplerinden bariyerler ile sosyal mesafe önlemi İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL yardım parasını almak için sabah erken...

01.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:48
İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı

- İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı

Yardım almak isteyen sabah erken saatlerde PTT önünde sıraya girdi

Zabıta ekiplerinden bariyerler ile sosyal mesafe önlemi

İSTANBUL - İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL yardım parasını almak için sabah erken saatlerde Esenyurt'ta bulunan PTT önüne gelen vatandaşlar, yeni tip korona virüs salgını nedeni ile aralarında birer metre mesafe ile içeri alındı. Giriş ve çıkışlarda bariyerler ile önlem alan zabıta ekipleri ise vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklama ilk aşamada 2 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapılacağını duyuran Bakan Selçuk, bu sosyal yardım paralarının 1 Nisan tarihinden itibaren hesaplara PTT üzerinden yatacağı bildirmişti. Yapılan açıklamaların ardından paralar bugün itibari ile hesaplara yatmaya başladı.

Bunun üzerine Esenyurt'taki Merkez PTT binası önünde parasını almak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise sosyal mesafeyi korumak adına aralara şerit çekti ve vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Ekipler giriş ve çıkışlarda bariyerler ile önlemler aldı. Öte yandan dezenfekte ekipleri ise PTT'nin iç ve dış kısımlarını dezenfekte etti.

Zabıta ekiplerinden Erkan Balcı, "Sosyal mesafe konusunda şeritler ve bariyerler ile önlemler aldık. Vatandaşlarımızı sırayla içeri aldık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir" açıklamasına yer verdi.

İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da vatandaşlar 1000 TL yardım parasını almaya başladı
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