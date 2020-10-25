İstanbul'da vaka sayılarını "bıkkınlar" uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da vaka sayılarını "bıkkınlar" uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor

25.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:34

İstanbul'da son iki haftadır vaka sayıları kırmızı alarm veriyor. Toplum Bilimleri Kurulu'nun araştırmasına göre, vaka sayısının artışında tedbirlere uymayanlar, "bıkkınlık ve umarsamazlık" psikolojisi içinde bulunanlar önemli rol oynuyor. Özellikle 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor, kadınlar ise daha tedbirli.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum Bilimleri Kurulu, koronavirüs kurallarına uymayanların gerekçelerini araştırdı. Buna göre tedbirlere uymayanlar 'bıkkınlık ve umursamazlık' psikolojisi içinde. Özellikle 25 yaş ve altı genç erkekler 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket ediyor. Kadınlar ise erkeklere nazaran daha tedbirli davranıyor. Gelir durumu düşük olanlar da kuralları daha az dikkate alıyor. Ayrıca virüsün komplo olduğuna inananların sayısında da bir hayli artış var.

RİSK GİDEREK ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin de kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, Avrupa'yı vuran ikinci dalganın kısa süre içinde Türkiye'ye de yansıyacağı ve riskin giderek arttığı vurgulandı. Özellikle kasım ayından aralık ortasına kadar bütün dünyada ve Türkiye'de ciddi vaka artışları beklendiği belirtilerek; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ arasında hareketlilik çok fazla olduğu için buralarda riskin çok daha yüksek olduğu açıklandı.

İSTANBUL ALARM VERİYOR

Kurulda, "Koronavirüs konusunda bütün dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık var. Ancak ilk dönemdeki kadar ölüm oranları yüksek değil. Salgında henüz kötüyü geride bırakmadık" değerlendirmesi yapıldı. Bu düşünceye rağmen Kurul, hayatın tamamen durdurulmasının mümkün olmadığını, 'aç-kapa' taktiği ile yola devam edileceğini aktardı. Vakaların arttığı illerde bazı caddeler, parklar kapatılabilir. 65 yaş ve üstü ile çocuklar için yeni müeyyideler uygulanabilir. Öte yandan İstanbul'da son iki haftadır vaka sayıları kırmızı alarm veriyor. Ekim ayı başına göre günlük vakalarda yüzde 100 artış yaşandı.

İstanbul'da vaka sayılarını 'bıkkınlar' uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor

İlgili Haberler

Bilim Kurulu Üyesi: Ankara'da temaslı taraması ve izolasyon vaka sayılarını düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi: Ankara'da temaslı taraması ve izolasyon vaka sayılarını düşürdü
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Donald Trump İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Miley Cyrus Serdar Ortaç Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Falcao Serdar Aziz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Lirası Galatasaray Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da vaka sayılarını "bıkkınlar" uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:42:10. #1.15#
title