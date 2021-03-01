İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek
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İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek

01.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:38

Bugün uygulamaya giren 'Yerinde Karar' döneminin ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili alınan kararları açıkladı. Buna göre vaka sayısı turuncu listede yer alan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği normalleşmeye yönelik kararları, Kabine Toplantısı sonrası tek tek açıkladı. Buna göre Kabine'de, akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının tüm illerde bir süre daha devam edeceği kararı alındı.

MAVİ VE SARI LİSTEDEKİ 42 İLDE YASAKLAR KALKTI

İllerin koronavirüs değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı harita ile sokağa çıkma yasaklarının kalktığı ve devam ettiği iller paylaşıldı. Haritada herkesin merak ettiği hafta sonu yasağı mavi ve sarı listede yer alan iller için kalktı. Buna göre, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas başta olmak üzere 42 ilde artık hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

İSTANBUL DAHİL 39 İLDE YASAKLAR DEVAM EDECEK

Paylaşılan haritada yüksek ve çok yüksek riskli iller kapsamında toplamda 39 şehir yer aldı. Buna göre toplantıda alınan kararla İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli gibi illerin yer aldığı 39 kentte sokağa çıkma kısıtlamaları pazar günü devam edecek.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek
İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek

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