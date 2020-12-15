İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da trafik yoğunluğu -2

15.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:19
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2

İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAİstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı. Maltepe D-100 Karayolu'nda ise trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. 


İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
İstanbul'da trafik yoğunluğu -2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (2)
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (2)
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da trafik yoğunluğu -2 | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:20:27. #1.15#
title