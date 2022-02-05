"Trabzon Festivali" düzenlendi
AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'da düzenlenen "Trabzon Festivali"nde katılımcılara iki ton hamsi dağıtıldı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "Trabzon Festivali"nde katılımcılara iki ton hamsi dağıtıldı.
Güngören Belediyesince, Haznedar 15 Temmuz Parkı'nda gerçekleştirilen festivale İstanbul'da yaşayan çok sayıda Trabzonlu katıldı.
Festivalde katılımcılara iki ton hamsi dağıtıldı.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, imzalı forma çekilişi, penaltı yarışması, horon ve kolbastı atölyesi, kemençe şov ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Etkinlikte ayrıca alana kurulan dev ekranda Trabzonspor-Kasımpaşa futbol maçı canlı olarak izletildi.