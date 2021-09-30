Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ML TİKKO Terör Örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de terör örgütü  TKP- ML TİKKO Terör Örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da "Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" kapsamında adli işlem yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO Terör Örgütüne mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere  teslim edeceklerini tespit etti. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKKYPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Şafak Sezer Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Gökhan Töre Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütüne operasyon; araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:56:15. #1.17#