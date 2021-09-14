50 otobüs çürümeye terk edildi! Muhalefet Kadir Topbaş'ı suçladı, iktidar kanadı sessizliğini koruyor - Haberler
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50 otobüs çürümeye terk edildi! Muhalefet Kadir Topbaş'ı suçladı, iktidar kanadı sessizliğini koruyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
50 otobüs çürümeye terk edildi! Muhalefet Kadir Topbaş'ı suçladı, iktidar kanadı sessizliğini koruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaştım yaptı. Özkan, birkaç fotoğraf paylaşarak eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Hollanda'dan alınan 50 otobüsün hurdaya döndüğünü ve burada çürümeye terk edildiği öne sürdü.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hollandalı Advanced Public Transport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, 50 körüklü otobüs alınmasına karar vermişti. Bu otobüslerin tanesi 1 milyon 307 bin 950 euroya satın alınmıştı. Ancak daha sonra bu araçlar, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamamış ve zaman içerisinde atıl duruma düşmüştü.

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Muhalefet Kadir Topbaş'ı suçladı, iktidar kanadı sessizliğini koyuro

İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ PAYLAŞTI

İbb İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan yaptığı paylaşımda, "Zarar 600 milyon! 60 araç üreten Hollandalı şirket 50 adetini İBB'ye satıyor ve sonra batıyor. Her şey ortada!" ifadelerini kullanarak, körüklü otobüslerin son durumlarını gösteren resimler paylaştı.

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Muhalefet Kadir Topbaş'ı suçladı, iktidar kanadı sessizliğini koyuro

SON DÖNEMDEKİ ARIZALAR NEDENİYLE DE İMAMOĞLU SUÇLANIYOR

Diğer yandan son dönemde birçok otobüs ve metrobüsün arızalandığı ve yol ortasında kaldığı haberler i gündeme gelmiş; bu durum nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük tepki çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun araçların bakımını yaptırmadığını ileri sürmüştü.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: 50 otobüs çürümeye terk edildi! Muhalefet Kadir Topbaş'ı suçladı, iktidar kanadı sessizliğini koruyor - Haberler
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