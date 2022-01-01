İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu. Taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.

"BİZ 25 LİRA OLARAK BEKLİYORDUK"

2 DAKİKALIK BİR AŞAMA SÜRÜYOR

Patacı işlemlerin süresinin geçen seneye göre değişip değişmediğinin sorulması üzerine ise "Her sene değişiyor bu süre. Mesela geçen sene biraz daha uzundu bu süre. Farklı bir model uyguladılar. Tekrar bir güncelleme yazılım atıllar o daha uzun sürüyordu ama bu seneki yükleme daha kısa sürüyor. 2 dakikalık bir aşama sürüyor, başka ekstra bir şeyi yok" şeklinde cevap verdi.