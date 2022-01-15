İstanbul'da taksicilerin seçim heyecanı

5 aday taksiciler odası başkanı olmak için yarışacak. Oda başkanlığı için en güçlü adaylar mevcut başkan Eyüp Aksu ve bir dönem önceki başkan olan Yahya Uğur öne çıkıyor. Aksu, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" derken Uğur ise, "Bizim önceliğimiz de patronumuz da müşteridir. Dolayısıyla geçmişte mahallenin sevilen abisi olan o beyefendi taksiciliği geri getireceğiz" dedi.

"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"

"İSTANBULLU BİLSİN Kİ YANLIŞ YAPANI CEZALANDIRIRIZ"