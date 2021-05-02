Son dakika haberleri... İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada: Çocuğunu bırakıp böyle kaçtı

Son dakika haber... İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada: Çocuğunu bırakıp böyle kaçtı Beyoğlu'nda çocuğuyla yürüyen adama husumetlinin tetikçisi tarafından silahlı saldırı düzenledi Saldırıya tabancasıyla karşılık veren adam panikle çocuğunu da bırakıp kaçtı Saldırıyı düzenleyen tetikçi, polis...

İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada: Çocuğunu bırakıp böyle kaçtı

Beyoğlu'nda çocuğuyla yürüyen adama husumetlinin tetikçisi tarafından silahlı saldırı düzenledi

Saldırıya tabancasıyla karşılık veren adam panikle çocuğunu da bırakıp kaçtı

Saldırıyı düzenleyen tetikçi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 yaşlarındaki çocuğunu dışarıda dolaştıran adamın silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıya karşılık veren adam panikle çocuğunu da bırakıp kaçarken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Musa Kılıç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 yaşlarındaki çocuğunu dışarıya çıkartıp dolaştırmak istedi. Baba ve oğul bulvar üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada kendilerini takip ederek yanlarına yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların havada uçuştuğu saldırıda Kılıç'ın karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. O esnada silahının tutukluk yapması ve Kılıç'ın da "çocuğum var yapma" diye bağırması sonrasında saldırgan şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

Çatışma anlarında çocuğunu bırakıp kaçtı

Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baba ve oğul kaldırımda yürüdüğü esnada bir şahıs arkalarından yaklaşıyor. Şahıs tabancasını doğrultarak ateş etmeye başlıyor. Tabancanın tutukluk yaptığını gören baba ise tabancasını çekerek karşılık veriyor. Karşılık vermesinin ardından saldırgan şahıs sokağa girerek kaçıyor. Baba ise panikle çocuğunu kaldırımda bırakıp bulvarın karşı istikametine doğru kaçıyor. Vatandaşlar ise panikle kaçışıyor.

Polis eli silahlı babayı böyle yakaladı

Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın hemen sonrası o esnada bulvar üzerinde olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, elinde silahla kaçan Musa Kılıç'ı etkisiz hale getirerek yakaladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Kılıç'ın ilk ifadesinde saldırgan şahsı tanımadığını, memlekette husumetli olduğu bir kişinin tuttuğu bir tetikçi olabileceğini söylemesi üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Beyoğlu polisi saldırganı kısa sürede yakaladı

Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu polisi, saldırgan şahsın olayın öncesinde Audi marka bir lüks otomobille bulvara geldiğini belirledi. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekipleri, içerisindekilerin ise İbrahim A. ve Bayram K. olduğu tespit etti. Şahısların kimliklerinin belirlenmesinin ardından çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İbrahim A'yı İmrahor Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı.

Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan İbrahim A. saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini, olaydan sonra tabancayı Büyük Bayram Sokak üzerine atarak kaçtığını ve Musa Kılıç ile köyden husumetli olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı olan İbrahim A, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR