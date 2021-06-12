Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi
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Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede kuvvetlenen yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullular için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, kentin birçok noktasında hava kapandı, gök gürültülü sağanak başladı. Özellik Avrupa Yakasında etkili olan şiddetli yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

BİRÇOK İLÇEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trakya bölgesinden gelen yağışlı hava, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar ve Üsküdar'da aralıklı olarak etkili oluyor.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yenibosna'da kısa süreliğine dolu yağarken, bazı ilçelerde itfaiyeye su baskını ihbarı yapıldı. Bazı yollarda da yağışın etkisiyle su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi
Yenibosna'da yolları su bastı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TRAFİĞİ DE ETKİLEDİ

Şiddetli yağmur trafiği de olumsuz etkiledi. E-5 Karayolu'nda trafik adeta durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi

SEL VE DOLU UYARISI YAPILDI

Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Öte yandan yağışların saat 16.00'ya kadar etkisini süreceği ön görülüyor.

Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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