İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan 7 ton alkol ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan 7 ton alkol ele geçirildi

14.10.2020 00:40 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:51

Başakşehir'de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton daha etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemişti.

İKİ AYRI DEPOYA BASKIN: 7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Polisi, yürütülen soruşturma kapsamında dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni depo ve imalathane daha ele geçirdi. Başakşehir'de iki ayrı depoya yapılan operasyonda yaklaşık etil ve metil olmak üzere 7 ton alkol ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, firari bir kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Bu depolarda ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.

İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan 7 ton alkol ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıkmıştı: 6 ton sahte içki ele geçirildi
Hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıkmıştı: 6 ton sahte içki ele geçirildi
Kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi
Kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi
Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti- İstanbul'da sahte içki operasyonları
Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti- İstanbul'da sahte içki operasyonları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Hazal Kaya Sezen Aksu Yasemin Özilhan
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Malcolm Thomas Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Alkol Apple İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan 7 ton alkol ele geçirildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 00:51:54. #1.15#
title