İSTANBUL'DA SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Güncel

İSTANBUL'DA SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU

GAZİOSMANPAŞA'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi.

18.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:50
İSTANBUL'DA SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU

GAZİOSMANPAŞA'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgının ardından sahte dezenfektan ve maske üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Güvenlik polisi, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir depoda dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine emniyet ekipleri, öğlen saatlerinde depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 bin şişe dezenfektan, 5 ton etil alkol, 37 bin boş şişe, kıvam arttırıcı hammadde, dezenfektan üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ve üretim makineleri ele geçirilirken, depo içerisinde 7 bin şişelik üretim yapmak için hazırlanmış hammadde bulundu. Bir kişi gözaltına alınırken, depo mühürlendi. Deponun içerisine kurulan bir makine sisteminde dezenfektan üretimi yapılırken, deponun hijyenden uzak bir imalathane olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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İSTANBUL'DA SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU

Kaynak: DHA

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İSTANBUL'DA SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU

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