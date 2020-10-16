Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Ölüm tehditleri havada uçuştu, kapılar tekmelendi
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Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Ölüm tehditleri havada uçuştu, kapılar tekmelendi

16.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:33

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hemşire ile tartışan 2 kadın, daha sonra bir erkek şahıs ile Aile Sağlığı Merkezi'ne geri gelip saldırıda bulundu. Ölüm tehditlerinin havada uçuştuğu anlarda kapıların tekmelendiği çirkin saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ali Başaran Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 11.00 sıralarında iddiaya göre, aile sağlığı merkezinde görevli hemşire A.B. iğne olmaya gelen iki kadın hastayı üsluplarını düzeltmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarıya sinirlenen kadın hastalarla hemşire arasında tartışma yaşandı. Kadın hemşire aile sağlığı merkezinin sorumlu hekimine görevden çekilmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine kadın hastalar aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartıldı.

ERKEK ŞAHISLA GERİ GELİP SALDIRIDA BULUNDULAR

Dışarı çıkan kadınlar, arabada bekleyen bir erkek şahsı aile sağlığı merkezine çağırdı. Olay yerine koşarak gelen erkek şahıs, aile sağlığı merkezinin kapısını tekmelemeye başladı. Hemşire ve doktorlar can havliyle kapıyı tutarak saldırganın içeri girmesini önledi. O sırada saldırgan şahıs, sağlık çalışanlarına ölüm tehditleri yağdırdı. Saldırgan şahıs ve beraberindeki kadınlar, sağlık çalışanlarının polis çağırması üzerine olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Yaşanan olayın ardından hemşire A.B, polis merkezine giderek saldırgan kişi ve beraberindeki kadınlardan şikayetçi oldu. Şahısların daha sonra aile sağlığı merkezi önüne gelerek video çektiğini ifade eden A.B., korkuyla çalıştığını dile getirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; sağlık çalışanlarıyla tartışan kadınlar, aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartılıyor. Dışarı çıkan kadınlar arabada bekleyen erkek şahsı çağırıyor. Aile sağlığı merkezine koşarak gelen saldırgan kapıyı tekmelemeye başlıyor. O sırada sağlık çalışanları saldırganın içeri girmesini önlemek için kapıyı tutuyor. Saldırgan, beraberindeki kadınlarla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Olaydan bir süre sonra aile sağlığı merkezi cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor.

Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Ölüm tehditleri havada uçuştu, kapılar tekmelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
YAHYA: Durmak yok cahillik var.
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......: Allah akıl versin
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ADAM: ASM de hiç mi erkek personel yokmuş hemşireyi korusalardı
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500
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