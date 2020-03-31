İstanbul'da polisle vatandaş arasındaki ilginç diyaloglar kamerada Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri, park ve bahçelerdeki vatandaşlara "evde kalın" uyarısında bulundu.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri, park ve bahçelerdeki vatandaşlara "evde kalın" uyarısında bulundu. Parktan kaçıp teknede oturan vatandaşlar polise "arıza gideriyoruz" diyerek kendini savunurken, seyyar sandalyeye oturup piknik yapan gençler ise "15 gündür evden çıkmıyoruz" dedi. Parkta oynayan bir çocuğu görüp kucağını alan polis babasına teslim ederek evden çıkmamalarını söylerken, bir başka vatandaş ise "biz zaten sağlıklıyız" diyerek polise direndi.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "evde kalın" çağrılarının yinelenmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu Hasköy Parkı'na gitti. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimileri de deniz kenarında oturup piknik yaptı. Bu kapsamda denetimlere devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parka gelerek tek tek vatandaşları uyardı.

PARKTAN KAÇARAK TEKNEDE OTURUP, "ARIZA GİDERİYORUZ" DEDİLER

Denetimler kapsamında polis ekipleri, parkta kendilerini gören vatandaşların sahilde demirli olan tekneye gittiklerini gördü. Bunun üzerine tekneye yaklaşan polis, "sosyal mesafe" kuralına uymadan oturan vatandaşları uyararak ne yaptıklarını sordu. Vatandaşların, "Bir arızamız var, onu halledip çay içip çıkıyoruz" demesi üzerine polis, "Dışarıya çıkmayın, sağlığınızdan önemli değil" uyarısında bulundu. Uyarıların ardından tekneden inen vatandaşlar evlerine gitti.

"15 GÜNDÜR EVDEN ÇIKMIYORUZ"

Öte yandan parkta denetimlere devam eden polis, iki arkadaşın seyyar sandalye kurup piknik yaptıklarını gördü. Polisi görünce sandalyeyi toplayan gençler ve yoldan geçen çocuklu bir çift ise uyarılar karşısında, "15 gündür evden çıkmadık" diyerek kendilerini savundu. Parka gelmeyip aracın içerisinde oturan bir çifti de uyaran polis, sahilde alkol alan bir vatandaşın kimliğini kontrol ederek, eve gitmesi uyarısında bulundu.

PARKTA OYNAYAN ÇOCUĞU BABASINA TESLİM ETTİ

Parktaki uyarıların ardından spor alanına ve çocuk parkına giren polis, spor yapan bir vatandaşı önce tebrik etti ardından da bu süreçte evde kalması yönünde çağrı yaptı. Oyun parkında oynayan çocukları da gören polis, onu sevdikten sonra kucağına alarak babasına teslim etti. Çocuğun babasını da uygun bir dille uyaran polis, evde kalmaları uyarısında bulundu.

POLİS, "SAĞLIĞINIZ İÇİN", VATANDAŞ, "BİZ SAĞLIKLIYIZ"

Öte yandan devam eden denetimler kapsamında parktaki bir bankta çocuklu bir aileyi gören polis ekipleri, yanlarına giderek kibarca uyarıda bulundu. Ancak polise bahaneler savurarak direnen şahıs polisin, "sağlığınız için" uyarısına "biz zaten sağlıklıyız" cevabını vermesi pes dedirtti.

Korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA