Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
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Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de sokağa çıkma yasağını ihlal edip paramotorla uçuş yaparak tedbirlere uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan 16.15 sıralarında Kordon boyu sahil tarafında paraşütle uçuş yapan kişiler olduğu ve bu kişilerin Mimar Sinan sahile iniş yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine gitti.

BİNLERCE LİRA CEZA UYGULANDI

Polis, uçuş yapan 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uyguladı.

Paraşüte pervaneyle güç vermesi nedeniyle tercih edilen motorlu hava aracı olarak bilinen paramotorlar, havada daha hızlı harekete imkan tanıyor ve yüksek bir yerden atlanmasına ihtiyaç duymuyor.
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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