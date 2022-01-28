İstanbul'da otoyolda İETT otobüsünden indirilen yolculardan tepki - Haberler
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İstanbul'da otoyolda İETT otobüsünden indirilen yolculardan tepki

AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul'da otoyolda İETT otobüsünden indirilen yolculardan tepki

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü şoförünün, güzergahı kapalı olduğu gerekçesiyle otoyol kenarında indirdiği yolcular, duruma tepki gösterdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü şoförünün, güzergahı kapalı olduğu gerekçesiyle otoyol kenarında indirdiği yolcular, duruma tepki gösterdi.

Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan otobüsün şoförü, dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda ilerlerken güzergahın kapalı olduğunu belirterek, yolcuları yol kenarındaki Memba Durağı'nda indirdi.

Arnavutköy'e yürüyerek ulaşmaya çalışan yolcular tepkilerini dile getirdi.

Yolcuların otoyol kenarında yürüdükleri anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünden indirilen yolcuların, otoyol kenarında yürümesi ve tepkileri yer aldı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

TEM Otoyolu, Tekstilkent, İstanbul, İETT, Güncel, Haber

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