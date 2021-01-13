Çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının hikayesi yürek burktu
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Çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının hikayesi yürek burktu

13.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:12

İstanbul'da kaldığı bir otel odasında boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un, hikayesi ortaya çıktı. Cinayete kurban giden kadının, sığınma evinden ayrılıp iş bulduktan sonra ise çocuklarına bakmayı planladığı öğrenildi.

İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otelde boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un (43), 3 çocuğunun babasından boşandığı, ardından dini nikahla yaşadığı Türkmenistan uyruklu kişiden de bir çocuğu dünyaya geldiği belirtildi. İlk evliliğinden olan çocuklarının Malatya'da birlikte yaşadığı dedeleri ve dayılarının, Kurt'un ayrıldığı dini nikahlı eşinden dünyaya gelen çocuğunu ise kabul etmedikleri ortaya çıktı. İstanbul'da bir süre kadın sığınma evinde kalan Kurt'un, ev kiralayıp, iş bulup çalışarak çocuğuna bakmayı planladığı bildirildi.

İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün, bir otelde kalan Ferdane Kurt, yine otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesini duyan otel görevlileri, odaya girdiklerinde kadını yerde hareketsiz bulup, polise haber verdi. Otele gelen sağlık ekibi, Ferdane Kurt'un öldüğünü belirledi. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocuk ise koruma altına alındı.

Ferdane Kurt, Bayrampaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne 31 Aralık tarihinde yaptığı başvuruda, boşanmış olduğu eşinden 3 çocuğu olduğunu, çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadığını, imam nikahlı eşinden olan 3 yaşındaki oğlunu ise babasının ve erkek kardeşinin kabul etmediğini, oğlunu bıraktığı takdirde Malatya'da kendileri ile beraber yaşayabileceğini söylediklerini, kendisinin de Kocaeli'de dini nikahla birliktelik yaşadığı kişi ile ayrılması sonucunda İstanbul'a geldiğini, kadın sığınma evinde daha önce kaldığını, artık kadın sığınma evinde kalmak istemediğini, iş bulup ev kiralayacağını ve oğluna bakacağını ifade etti.

Ferdane Kurt'un, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu Maksat B. (41) ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Ferdane Kurt ve Maksat B.'nin, geçen yıl Haziran ayında eve taşındığı, Maksat B.'nin bir fırında çalıştığı ve kendisini 'Mesut' olarak tanıttığı belirtildi. Komşuları, çiftin sık sık tartıştığını, Maksat B.'nin evdeki eşyaları sattığını, tartışmaları nedeniyle karakolluk olduklarını belirtti. Komşuları, çiftin yaklaşık 3 ay önce evden taşındıklarını ifade etti.

Çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının hikayesi yürek burktu
Çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının hikayesi yürek burktu
Çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının hikayesi yürek burktu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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